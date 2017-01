Policial aposentado é preso por emprestar arma e carro a casal que matou jovem

Policial civil aposentado, de 57 anos, foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato de Wesley Julião Barbosa Almeida, 18 anos. Jovem foi morto a tiros por casal no último sábado (14), no Jardim Itamaracá, e policial teria emprestado a arma usada no crime.

De acordo com a delegada Célia Maria Bezerra, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, investigações apontaram que a caminhonete usada pelo casal pertencia ao policial aposentado.

Ele foi preso em flagrante em sua residência, no Jardim Panorama, e informou que emprestou o carro para e um revólver calibre .38 para filha e o genro, que seriam os autores do homicídio. Investigador aposentado disse também que vítima estava ameaçando a família e por isso ajudou o casal.

Em depoimento na delegacia, ele preferiu se manter em silêncio e, em audiência de custódia, prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva, pelo juiz. Policial está em cela da 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Conforme a delegada, como policial não quis se pronunciar, motivações para o crime continuam sendo investigadas e diligências são feitas para localizar o casal.

“Estamos a procura e esperando que eles se apresentem voluntariamente, mas informações é de que por enquanto, não irão se apresentar”, disse Cláudia.

O CASO

Testemunhas relataram que Wesley morava na região e saiu para comprar pão. Casal que estava em uma caminhonete Hilux prata passou e disparou várias vezes contra a vítima.

Jovem foi atingido por três tiros, correu e entrou na casa de um morador. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas Wesley não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do resgate.

Vítima tinha passagens por furto e roubo.