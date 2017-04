Polícia Federal investiga fraudes na Caixa Econômica Federal

Nova operação deflagrada pela Polícia Federal investiga possível fraude na aquisição de ações do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal. Segundo a corporação, há fortes indícios de que a a transação tenha causado expressivos prejuízos ao erário federal e prejuízo a correntistas e clientes.

A Justiça determinou a indisponibilidade e bloqueio de valores de contas bancárias dos alvos em valores que somam R$ 1,5 bilhão. Os investigados devem responder por gestão temerária ou fraudulenta e as podem chegar a 12 anos de reclusão.

Ao todo, são cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. As ações ocorrem de forma simultânea em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Pernambuco, Minas Gerais e no Distrito Federal. Na capital federal, há buscas na sede da Caixa e no Banco Central.

De acordo com a PF, as ações fraudulentas envolviam três núcleos criminosos:

o de agentes públicos: "responsáveis diretos pela assinatura dos pareceres, contratos e demais documentos que culminaram com a compra e venda de ações do Banco Panamericano pela Caixa e com a posterior compra e venda de ações significativas do Banco Panamericano pelo Banco BTG Pactual S/A":

o de consultorias: "contratadas para emitir pareceres a legitimar os negócios realizados";

o de empresários: "conhecedores das situações de suas empresas e da necessidade de dar aparência de legitimidade aos negócios, contribuíram para os crimes em apuração".

Batizada de "Conclave", a operação remete ao ritual que ocorre a portas fechadas para escolher o Papa, maior representante da Igreja Católica. Segundo a PF, neste caso investigado, as negociações entre o Banco Panamericano e a Caixa também ocorreram de forma sigilosa.