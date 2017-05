Polícia encontra uma tonelada de maconha após caminhão tombar em SP com placas de Maracaju (MS)

Caminhão tombou no km 49 da rodovia Raposo Tavares em São Roque (Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação )

Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária após um caminhão tombar na noite deste sábado (20), na rodovia Raposo Tavares, em São Roque (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o caminhão, com placas de Maracaju (MS) tombou por volta das 21h no km 49 da rodovia sentido interior- Capital. O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao hospital de São Roque.

Enquanto equipes da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas para destombar o caminhão, na madrugada deste domingo (21), foram localizados os tabletes da droga escondidos no meio da carga de soja a granel.

Ainda segundo a polícia, o motorista recebeu alta após atendimento médico antes da polícia encontrar a droga e acabou fugindo.

A carga de soja ficou espalhada pela pista. A droga foi encaminhada à sede da Polícia Federal em São Paulo, onde a ocorrência será registrada.