PMA recupera camionete produto de latrocínio com casal e jovem paranaense assume crime

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Batayporã abordou ontem à noite (28), um veículo Mitsubishi L 200 Triton, em que estava um casal. Durante a abordagem um jovem paranaense de 20 anos tentou fuga, mas foi detido. A PMA verificou no sistema e o veículo constava como produto de latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrido no município de Paranavaí (PR).

O latrocida, residente em Loanda (PR) informou ter participado do crime, porém, afirmou não ter efetuado os tiros. Segundo o criminoso, ele mais um amigo simularam negociar o veículo e depois que a vítima mostrou o dispositivo de segurança do carro, o comparsa efetuou dois tiros em sua cabeça. O companheiro da vítima teria entrado em luta corporal com o indivíduo preso e conseguiu pular do veículo em movimento.

O veículo foi apreendido. O latrocida e a jovem que estava com ele, residente em Batayporã, foram conduzidos, juntamente com o veículo, à delegacia de Polícia Civil da cidade. A Polícia Civil do Paraná tenta localizar o corpo da vítima.