PMA fecha carvoaria e multa proprietário em R$ 47 mil no Assentamento Teijin

Carvoaria funcionava sem o devido licenciamento ambiental do órgão competente - Foto: Divulgação/PMA

A PMA (Polícia Militar Ambiental) fechou uma carvoaria que funcionava sem autorização ambiental no Assentamento Teijin, em Nova Andradina. Na ação ocorrida nesta segunda-feira (21), as atividades no local foram paralisadas e o proprietário multado em R$ 47.600,00.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, os policiais realizavam fiscalização no assentamento quando constataram o funcionamento ilegal da carvoaria. No pátio do local, foram localizados cerca de 52 estéreos de lenha nativa de diversas essência como angico, pau-terra e vinhático, bem como, 62 metros cúbicos de carvão vegetal nativo recém carbonizados, ambos sem origem.

Diante da infringência do proprietário, de 53 anos, morador da cidade de Nova Andradina, a PMA arbitrou a multa pela atividade de carvoejamento sem a devida licença e pela lenha e carvão vegetal em estoque, tendo ainda as suas atividades suspensas.