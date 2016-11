PM prende autor de furto de bolsa, celulares e dinheiro do interior de veículo em FÁTIMA DO SUL

Homem furta bolsa do interior de veículo e é preso logo após praticar o crime, no centro da cidade de Fátima do Sul.

De acordo com as informações , nas proximidades da Rádio Guaicurus a equipe policial, abordou uma homem em atitude suspeita, que ao ser submetido a busca pessoal, foi encontrado em sua cintura uma bolsa feminina. Ao abrir a bolsa foi encontrado um RG em nome da vítima que havia sido furtada.

Indago pelos policiais o autor declarou que seguia pela Rua Marechal Rondon e encontrou o veículo estacionado e resolveu abrir a porta e furtar a bolsa e alguns aparelhos celulares.

Na bolsa foi encontrado o valor de R$ 790,00, além da documentação pessoal da vítima. Após ouvir o autor, a equipe policial solicitou que o mesmo levasse a guarnição até o local do crime, onde foi localizada as vítima.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado com todos os objetos para a Delegacia de Polícia de Fátima do Sul.

Na Delegacia a vítima declarou que foi furtado o valor de R$ 1.050,00 além de uma nota de dez dólares americanos.