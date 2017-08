PM de Nova Andradina prende dois jovens tentando jogar drogas no interior de presídio

Após não encontrar nada na busca pessoal aos jovens, os PMs procederam com uma varredura na parte interna do presídio, e localizaram dois tabletes de maconha, que após pesagem totalizou em 565 gramas da droga.

Diante do flagrante, os acusados foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga e duas bicicletas, para os procedimentos de rotina. (com informações da Assessoria de comunicação do 8º BPM)