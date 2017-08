Perigoso assaltante é preso em Ponta Porã

Ação conjunta da Policia Civil e Policia Militar com apoio do Ministerio Publico e do Judiciario culmina na prisão de um dos mais perigosos assaltantes de motos na fronteira.

O mesmo foi identificado como, Jefferson da Silva Benites (19) identificado, pelos agentes do SIG (Setor de Investigação Geral) coordenado pelo delegado Rodolfo Daltro, da Policia Civil, como sendo o responsável de vários roubos de motocicletas na região de fronteira, onde Jefferson Benites junto com os comparsas também já identificados atuava com arma em mão de forma violenta com as suas vitimas, pela que após os investigadores identificar o mesmo foi solicitada a sua prisão ao judiciário que rapidamente apoiou os trabalhos policiais e Jefferson acabou sendo preso durante uma ronda da Policia Militar que com as informações em mãos procurava pelo perigoso assaltante que aterrorizava os condutores de motocicletas na região de fronteira.

Segundo o delegado Rodolfo Daltro, Jefferson e os outros dois comparsas seriam responsáveis de pelo menos 12 roubos de motos nesta parte do estado, onde espera que aquelas vitimas que não realizaram as denuncias ante as autoridades competentes compareçam a delegacia de Policia Civil a fim de realizar as denuncias pertinentes.

O alto numero de roubos, furtos e assaltos na região de fronteira fez com que o SIG realize vários trabalhos de investigação e com o apoio do Ministério Publico e do judiciário buscam dar segurança a população pela que o judiciário de Ponta Porã iniciou um trabalho com os investigadores que de imediato, esta dando resultados positivos com a prisão de vários assaltantes que vinham aterrorizando a região, ação esta que e aplaudida pela população, já que a ação dos delinquentes tem causado enormes prejuízos econômicos aos comerciantes e moradores da cidade.