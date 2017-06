Mulher é morta pelo marido após levar tiro na cabeça

FOTO: PORÃ NEWS

Brasileira e executada a tiros pelo marido em uma colônia na região de fronteira e policia do paraguai investiga possível crime passional.

A vitima foi identificado como, Maria Aparecida Luís de Oliveira (41) executada a tiros pelo marido identificado como, Alfredo de Oliveira Valiente (40) no interior da chácara “São Jose e Santa Elena” situada na colônia 15 de agosto próximo a fronteira com Ponta Porã.

As primeiras informações apontam que o violento feminicidio teria motivação passional e segundo o medico forense Marcos Prieto, o disparo teria alcançado a cabeça da vitima, que teria falecido de forma instantânea no local quando foi atacada a tiros sem chance de defesa pelo marido no interior do quarto na residencia em que viviam.

O crime chocou os moradores da região que não esperavam que o casal terminara um com a vida do outro desta forma e agentes da Divisão de Homicídios da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, iniciaram buscas pelo autor que se encontra em paradeiro desconhecido ate o momento e não se descarta que o mesmo tenha ingressado ao território brasileiro para fugir da justiça do Paraguai.