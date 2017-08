Mulher é esfaqueada e morre no meio da rua após pedir ajuda

Foto: Maikon Leal

Maria José Rodrigues, mais conhecida como “Maria Tum”, foi morta após receber pelo menos três golpes de faca nas pernas, por volta das 18h50min, desta quinta-feira (24) na rua Amor Perfeito com a rua Jambo, no bairro Vila Bela, em Coxim.

De acordo com testemunhas, a vítima fugia de um grupo de 08 pessoas e num determinado momento teria tentado entrar no quintal de uma residência para se proteger das agressões.

Um jovem que estava entre as pessoas que tentavam agredir a vítima disse aos moradores que não era para deixá-la entrar, pois ela havia acabado de furtar o celular de um familiar dele e por isso eles queriam pegá-la.

Num determinado momento, o homem desferiu uma paulada em Maria que caiu ao solo, em seguida, outro homem, identificado como Robson Bissa atingiu duas facadas na perna direita e outra na perna esquerda da vítima. As golpes possivelmente acertaram a veia artéria de Maria que sofreu uma hemorragia e veio a óbito no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram até o local, mas nada puderam fazer, pois a vítima já não apresentava os sinais vitais.

A ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) já identificaram os suspeitos do crime. Investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim realizaram a prisão de Robson por volta de 20 horas, ele cumpre pena no regime semi aberto do estabelecimento penal masculino de Coxim e após o crime subiu para dormir no presídio.

Segundo informações policiais, Robson confessou o crime, inclusive teria machucado a mão durante o homicídio.

Peritos do Núcleo Regional de Perícias estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, onde passará por uma necropsia.

(*) Matéria atualizada as 00h26min.

Foto: Maikon Leal