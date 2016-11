Motorista levava carga de cocaína em ônibus de viagem em MS

Motorista foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas quando dirigia ônibus de viagem. Hugo Guido Huanca Pacasi, 35 anos, levava na mala cerca de seis quilos de cocaína e alegou que receberia R$ 2,5 mil pelo transporte. O flagrante ocorreu por volta das 20h30min de ontem, na saída para Terenos, em Campo Grande.

Policiais do Batalhão de Choque receberam denúncia que chegava na Capital ônibus com droga. O meio de transporte, que havia saído da Bolívia e seguia com destino ao Rio de Janeiro, foi interceptado na Rua Indaiatuba, na Vila Entrocamento, no Indubrasil. Durante vistorias com apoio de cães farejadores, foram encontrados tabletes de cocaína em mala, em compartimento de bagagens dos motoristas.

Hugo que atuava como auxiliar de direção admitiu que era dono da carga ilícita e foi preso em flagrante. Ele alegou que receberia R$ 2,5 mil para deixar os quase seis quilos de cocaína em São Paulo. O traficante foi levado à Polícia Federal.