Motociclista sofre acidente grave na divisa dos estados do MS com SP

Um homem ainda não identificado sofreu um acidente grave na BR-262 na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo no Km-03.



As primeiras informações são de que por volta das 17h deste sábado (22) a vítima estava em uma motocicleta e foi atropelado por um veículo. Já algumas testemunhas disseram que o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção do veículo e bateu no guard Raul - ferro de proteção - as margens da pista na rotatória.



O estado de saúde do motociclista é considerado grave e ele está sendo entubado pelas equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. A vítima será encaminhada para o hospital em Três Lagoas. O homem sofreu traumatismo craniano grave na parte da nuca. Ele está inconsciente.



O homem não estava portando documentos, mas a informação é de que a vítima trabalha em uma borracharia em um dos postos de combustível na entrada de São Paulo.

Ele estaria trafegando no sentido MS/SP e caiu batendo violentamente com a cabeça no meio fio as margens da BR.