Menor diz que idoso foi morto após roubo

Facão utilizado pelo autor do crime - Foto: Osvaldo Duarte

A morte de Armando Ximenes Benites, 66, é tratada como latrocínio pela polícia. De acordo com adolescente de 15 anos que foi apreendido ontem (29) na Reserva Indígena de Dourados, ele estava na companhia de outra pessoa quando encontraram a vítima e resolveram roubar dele bebida alcoólica e pucheiro.

De acordo com informações apuradas pelo Dourados News, a dupla estava na Aldeia Jaguapiru quando avistaram o idoso e tentaram tomar dele os produtos.

Conforme o menor, o comparsa teria atingido Armando com o golpe de facão no rosto, causando a sua morte. Em seguida, o adolescente ficou responsável em guardar a arma utilizada no crime.

Na quarta pela manhã, dois menores foram apreendidos, um deles ouvido e liberado.

O principal suspeito permanece preso e responderá pelo ato de infração – homicídio.