Leilão de veículos do tráfico tem de moto a Veloster, com lances entre R$ 450 e R$ 8 mil

Veículos apreendidos com traficantes estão sendo leiloados pela Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do SUl). São 90 lotes, com lances que começam em R$ 450, 00, para motocicletas de baixas cilindradas, até R$ 8 mil, para veículos como Veloster, Ford Ranger e Mitsubishi L200.

O certame é realizado por meio da internet, pelo site da leiloeira Via Leilões (www.vialeiloes.com.br), com encerramento previsto para o dia 1º de março. Segundo a Comissão divulgou, dos 90 lotes à venda 86 deles são de veículos com direito a documentação, que poderão voltar a circular. Outros 4, se referem a sucatas, que só podem ser compradas por empresas cadastradas e não podem voltar a circular.

Os veículos estão disponíveis para visitação até esta quinta-feira (23), nos endereços indicados na descrição de cada lote. O horário de visitação é das 8h às 11h e das 13h às 17h. É permitida apenas a avaliação visual do lote, sendo vedado qualquer manuseio, experimentação ou retirada de peças