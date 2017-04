Jovem embriagado mata sogro com duas facadas no quintal de casa em JARDIM

Janoário Gaúna, 57, foi atingido por duas facadas e morreu no quintal da casa onde morava com a família. O autor do crime, Wellington Flores Romeiro, 18, é genro da vítima e foi preso tempo depois de cometer o crime.

Às 18h10 de ontem (23), em uma casa localizada na rua Oscar Inácio Boeira, em Jardim, distante 233 km de Campo Grande, o jovem que mora com os sogros, chegou no local perguntando de Janoário.

Visivelmente embriagado, ele começou a insultar o sogro dizendo que iria matá-lo e em seguida começou a quebrar tijolos nos fundos da casa.

Vendo o genro alterado, Janoário correu para fugir do autor, mas acabou caindo no chão, sendo alcançado pelo jovem que estava armado com uma facada.

Ele golpeou a vítima com uma facada na coxa direita e outra no braço. O homem ainda tentou imobilizar o jovem com a ajuda da esposa, mas perdeu muito sangue e acabou morrendo no local.

Wellington fugiu do local pulando o muro da casa. A Força Tática da Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem tempo depois escondido em uma casa. Ele confessou o crime e disse que brigava com o sogro por causa da filha, de um ano e meio.