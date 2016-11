Jovem é flagrado por policiais tentando asfixiar namorada e alega ciúmes

Um homem de 24 anos foi flagrado por policiais ao tentar asfixiar a mulher, de 28 anos, devido a uma briga motivada por ciúmes. O caso aconteceu às 23h de ontem (15) em Ponta Porã.

Conforme registro policial, o casal estava em uma festa na casa de uma amiga da vítima, quando, por causa de ciúmes, o homem começou a agredir a mulher, com socos e a agarrando pelo cabelo.

Diante da situação, a amiga tentou ajudar, mas o jovem deu um soco no rosto da amiga, de 22 anos. A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram no local, encontraram o jovem tentando asfixiar a vítima e a amiga tentando contê-lo.

Os policiais tiveram que usar algemas para imobilizar o agressor. As vítimas ficaram com hematomas pelo corpo e no rosto.