Jovem é executado com tiro na cabeça em bairro de Campo Grande

Um homem que aparenta ter entre 22 e 30 anos, ainda não identificado, foi executado com um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira (13) na Rua Eva Perón no Jardim Monte Alegre, próximo ao cruzamento com a Rua da Divisão em Campo Grande.

O crime ocorreu em frente a uma conveniência, porém, no momento do assassinato não havia clientes no local e a rua estava vazia. Populares disseram à reportagem que escutaram o barulho de um carro e depois o disparo. A vítima não portava nenhum documento de identificação.

O rapaz que foi atingido pelo disparo na região da cabeça morreu no local. A uma quadra dali, Rodolfo Francisco, de 23 anos, foi executado a tiros no dia três de agosto do ano passado.

A vítima seguida na Rua Eva Peron em uma motocicleta Yamaha Factor 125 quando, no cruzamento com a Rua da Divisão, foi surpreendida pelo autor dos disparos que pilotava uma moto Honda Biz.