Incêndio próximo de rio acaba após 9 dias sem estimativa de área queimada

Incêndio causado por dois raios, nas margens do rio Formoso durou nove dias. Porém, não se sabe quantos hectares da área de banhado foram consumidos pelas chamas e, segundo a prefeitura de Bonito - distante 257 km de Campo Grande, não há equipamento e nem recursos disponíveis para fazer a medição.

Na semana passada, o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Ferro, estimou que 30% da área total do banhado foi queimada, o que equivale a cerca de 1 mil hectares. Mas hoje, não soube afirmar o total do estrago.

Segundo ele a prefeitura não tem como realizar o levantamento do total da área incendiada. "As áreas são particulares e não tem como andar pelo local já que é alagado", disse.

Ainda segundo o secretário, haveria a possibilidade de avaliar o que foi destruído pelo fogo por meio aéreo, mas a prefeitura não tem condições financeiras. "Pegamos uma administração quebrada e vamos priorizar o pagamento de funcionários e outras coisas importantes. O incêndio já acabou", ressaltou.

Ferro alega ainda que o incêndio durou três dias. "Não foram nove dias e sim três. Só que o vento colaborava e ainda haviam algumas chamas queimando a palhada seca até o sábado passado".

Incêndio - No fim do dia 9 de fevereiro, pelo menos dois raios atingiram uma fazenda que fica às margens do rio Formoso. Como o capim estava seco, as chamas pegaram e os ventos colaboraram para que o fogo se espalhasse.

Três fazendas que fazem divisa com o rio foram atingidas sendo a Belo Horizonte, Barreiro Grande e fazenda Lombas. Como a área é alagada, não tinha como fazer o controle das chamas que consomem o capim seco.