Homem entra no mar para fugir da polícia e acaba ao lado de tubarão; Veja o vídeo

(Reprodução/Youtube)

Na Califórnia, um homem que tentava escapar pela polícia resolveu entrar no mar e nadar, porém ele nem imaginava que muito próximo dele, estava um tubarão. Tudo foi registrado pela polícia local com um drone.

No dia do ocorrido, os policiais abordaram o carro do indivíduo idetificado por Zachary, de 20 anos, e notaram que ele estava fazendo contrabando. Eles pediram que o jovem saísse do carro, o que ele fez, porém correndo em direção ao mar. O jovem começou a nadar para longe da praia.

Os policiais, ao invés de nadarem atrás dele, colocaram um drona para acompanhá-lo. Ele se afastou 4 quilômetros da costa.

O que o jovem não esperava era que um tubarão nadava muito próximo dele. Às 7h45 do dia seguinte, ele teve de voltar a praia e acabou preso.