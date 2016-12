Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Distrito de Porto Vilma em DEODÁPOLIS

O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (05/12) no Distrito de Porto Vilma, onde os PMs receberam denúncia de que havia um veículo Gol, cor branca, com som em volume excessivo e transitando em alta velocidade pela Avenida do Distrito.

Equipe PM encontrou o veículo na praça do Distrito com o tampão traseiro levantado, porém o som estava desligado. Após, fazerem uma busca no veículo foi localizado sob o banco traseiro um revólver calibre .38, marca Taurus, desmuniciado.

Diante do flagrante, o homem de 38 anos, que não possuía a documentação da arma exigida pela legislação em vigor, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.