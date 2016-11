Governo gasta R$ 2,6 mil para manter cada preso em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul gasta em média R$ 2,6 mil por cada preso que está custodiado nos sistemas penitenciários do Estado. De acordo com dados disponibilizados pela Sejusp/MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), atualmente há 16 mil presos, sendo destes, 6 mil que cumprem pena por tráfico de drogas. Infração que é de responsabilidade da União, em dar uma contrapartida, porém não está sendo repassada.

Estes e outros assuntos serão expostos na audiência pública "Segurança das Fronteiras: Responsabilidade da União", desta sexta-feira (2), a partir das 8h30, no Plenário da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), localizada no Parque dos Poderes, região nordeste de Campo Grande. O evento foi proposto pelo deputado estadual Coronel David (PSC) e pelo presidente da Casa de Leis, Junior Mochi.

Autoridades da PM (Polícia Militar), Polícia Civil, PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal), Sejusp, Judiciário, Exército, da União, além de representantes do Paraguai e da Bolívia estarão presentes.