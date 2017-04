Garota de 18 anos aborta e põe feto em bacia na despensa de casa

Feto foi encontrado dentro de uma bacia na despensa de uma casa, na Travessa Aziole Corrêa, na noite de segunda-feira (3), no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. O bebê aparentava ter de 28 a 30 semanas. Nos últimos 20 dias, quatro casos semelhantes foram registrados pela Polícia Civil da Capital.

Conforme o delegado Thiago Macedo, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, a menina de 18 anos abortou pela manhã e ainda não se sabe se foi espontâneo ou intencionalmente.

A mãe dela, então, colocou o feto em uma bacia e levou a filha ao posto de saúde da região. Lá, uma assistente social orientou que a mulher informasse o caso à polícia, que em seguida foi acionada.

A menina perdeu muito sangue e foi transferida para a Maternidade Cândido Mariano, onde passou por transfusão de sangue. “Ela está sedada e ainda não tem condições de ser ouvida”, diz o delegado.

Em depoimento, a mãe afirmou que não sabia da gravidez, embora tivesse desconfiado. O namorado da jovem já foi identificado e deve prestar esclarecimento ainda hoje na delegacia.

Casos - Nos últimos dias, fatos semelhantes têm sido registrados na Capital. No dia 15 de março, uma mulher foi socorrida até o Hospital Regional Rosa Pedrossian, após abortar um feto de quatro meses na sua casa, também no Bairro Aero Rancho. A Polícia Civil descobriu o caso após denúncia da família do namorado da garota.

Também no mesmo dia, uma adolescente de 17 anos abortou o bebê de cinco meses e o enterrou nos fundos da casa onde morava no Bairro Guanandi. A menina enterrou o feto em uma caixa de papelão, com flores e um rosário dentro.

No dia 25 do mesmo mês, moradores de uma casa na Rua Belém, no Jardim Imá, região oeste, encontraram um feto que estava conservado dentro de um pote de vidro tampado, enterrado no quintal.