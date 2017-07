Freiras são feitas reféns, trancadas em banheiros para bandidos roubarem caminhonete

Caminhonete foi recuperada na BR-163, no posto da PRF, em Dourados. - Foto: PRF/Divulgação

Um grupo de freiras que faz trabalhos sociais no Assentamento Eldorado, foi mantido ontem refém por 4 horas, depois de serem rendidas por dois bandidos. Um deles, de 25 anos, foi preso em Dourados, pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, quando tentava levar para o Paraguai a caminhonete Mitsubishi L-200, que as religiosas usavam no trabalho social que desenvolvem na área rural.

Conforme informações policiais, as freiras, sendo uma idosa de 71 anos, estavam no convento localizado no assentamento, quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados usando roupas escuras. Eles anunciaram o roubo e falaram que queriam o veículo Mitsubishi L200, que era usado por elas, em um trabalho social.

A dupla ficava com uma das mãos por baixo da camisa, mostrando que estavam armados. Os homens pegaram os celulares das freiras e as trancaram em um banheiro, sendo mantidas em cárcere privado por mais de quatro horas.

Enquanto um deles fugia com a caminhonete, o outro ficou na casa, vigiando as freiras. Por volta de 23h, em Dourados, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu ordem de parada ao condutor do veículo, na BR-163. Eles flagraram o jovem de 25 anos que confessou o crime.

Com as informações de que as freiras estavam sendo mantidas reféns, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF, foi até o assentamento e encontrou as mulheres trancadas.

Elas foram retiradas do local e informaram que por volta das 20h30 foram surpreendidas por dois homens encapuzados que roubaram seus celulares e vários objetos de valor.

As freiras relataram que depois de quatro horas no cativeiro, perceberam que os bandidos haviam saído do local e conseguiram sair do banheiro, mas estavam trancadas e sem qualquermeio de comunicação. Quando os policiais chegaram, o autor que as mantinha em cárcere já havia abandonado o local e não foi preso.

O homem de 25 anos preso com a caminhonete, estava com um capuz e duas facas.