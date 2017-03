Força Tática registra duas ocorrências de tráfico de drogas em menos de 1h em FÁTIMA DO SUL

Um adolescente infrator de 16 anos, foi detido na tarde de quarta-feira, ás 16h:50min, ao ser flagrado portando Dezesseis (16) papelotes de substancia análoga a Pasta Base, pesando aproximadamente 7 gramas e Doze (12) trouxinhas de substancia análoga a Maconha, que pesou aproximadamente 100 gramas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao mesmo e lido seus direitos constitucionais sendo o mesmo encaminhado até presença da Autoridade Policial competente, sem lesões corporais aparentes, juntamente com o entorpecente para as providências cabíveis. Sendo a ocorrência presenciada pela conselheira tutelar.

TRAFICO DE DROGAS

Três indivíduos, foram detidos na tarde desta quarta-feira, ás 16h:55min, ao serem flagrados portando sete (7) papelotes de substancia análoga a Pasta Base, pesando aproximadamente 2 gramas, um (1) embrulho pesando 5 gramas e uma (1) trouxinhas de substancia análoga a Maconha, que pesou aproximadamente 9 gramas, em Fátima do Sul.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos mesmos e lido seus direitos constitucionais sendo os mesmos encaminhados até presença da Autoridade Policial competente, sem lesões corporais aparentes, juntamente com o entorpecente e outros materiais utilizados como instrumento de delito para as providências cabíveis. Sendo necessário o uso de algemas na condução dos autores para proteção e segurança da integridade física do policial encarregado da diligência contra possíveis e inesperados atos de agressão.