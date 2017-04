Foragido por tráfico internacional e receptação é preso pela Força Tática em FÁTIMA DO SUL

Policiais da equipe de Força Tática efetuaram, em Fátima do Sul, nesta terça-feira (04), por volta das 20h35min, a detenção do cidadão Emerson, de 21 anos, vulgo “Fucho”. Ele encontrava-se foragido da justiça.

Após checagem foi constatado que o mesmo possuía um mandado de prisão em seu desfavor, do Tribunal Regional Federal do município de Ponta Porã. Sendo o assunto do delito Tráfico Internacional de Drogas e Receptação.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis que o caso requer.