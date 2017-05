Festa de aniversario termina com disparo de arma de fogo e ameaças

Nesta noite de terça-feira (30), por volta das 22h00 a Policia Militar foi acionada por populares após ouvirem uma discussão e disparos de arma de fogo.

Conforme registro os policiais chegaram à residência localizada no Bairro Jardim Paraíso e se depararam com um portão todo fechado. Mesmo com portão fechado o policial percebeu a discussão entre dois homens e uma mulher.

Ao bater no portão um homem perguntou quem era e ao ser respondido Policia Militar, o homem então subiu no portão com a arma na mão e ao ver que se tratava da policia pulou novamente para dentro. Ao retornar para dentro do portão o homem saiu correndo para os fundos sendo necessário que o policial disparasse contra o mesmo para detê-lo.

O homem juntamente com mais dois elementos saíram correndo pelos fundos da residência e pulando os muros de outras residências sendo perseguido pela guarnição. Os suspeitos conseguiram fugir.

Na residência a mulher que estava envolvida na discussão disse que estavam comemorando o aniversario da sua filha e que em dado momento começaram a se desentender e seu genro e começou a ameaça-la colocando a arma na sua cabeça, logo em seguia o homem teria feitos três disparos para o alto.

Em revista na residência foram encontradas munições de espingarda e uma porção de maconha.

As vitimas juntamente com a droga e munições foram encaminhadas para a Delegacia de Policia Civil.