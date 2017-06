Fátima do Sul tem forte neblina e temperatura chega a 8ºC

Fátima do Sul amanheceu sob forte neblina nesta sexta-feira (2) e o frio, prometido anteriormente, chegou. A temperatura mínima nas primeiras horas do dia era de 8,3ºC, segundo o Guia Clima da Embrapa Agropecuária do Oeste no município

O registro ocorreu às 3h31. Por volta de 7h, os termômetros apontavam 9,9ºC. Ontem, a temperatura variou entre 8,8ºC e 20,3ºC.

Para a sexta-feira em Dourados, a máxima não deve passar de 18ºC, conforme o Ceptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos). Também não há previsão de chuva para o município.

Para sábado, a mínima deve ficar em 9ºC, enquanto a máxima chega aos 22ºC, segundo o Centro.

No domingo a temperatura começa a subir e a mais baixa fica na casa dos 15ºC em Fátima do Sul.

O dia mais frio do ano no maior município do interior sul-mato-grossense foi registrado em 28 de abril, conforme o Guia Clima, marcando 7,4ºC.