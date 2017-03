Família é alvejada e três ficam feridos e um morto em Pedro Juan Caballero

O fato aconteceu na noite de sábado (18), quando a família estava em frente ao comércio na cidade de fronteira- Foto:Porã News

Três pessoas ficaram feridas e um jovem foi morto ao serem alvejados na noite de sábado (18), na rua Ramon Gil Sanchez no bairro Maria Vitoria em Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações do site Porã News, as vítimas foram identificadas como Jose Carlos Villalba Sanguina de 23 anos que foi a óbito, Carlos Alberto Villalba Montiel de 46 anos , Amélia Sanguina que foi atingida com um tiro na altura da coluna, Estela Sanguina de 46 anos com um disparo no pé.

Segundo o site, a família se encontrava sentados em frente ao comércio, quando teria chegado ao local os autores a bordo de uma camionete Fiat Strada, cor branca e efetuaram vários disparos de pistola 9mm contra as vitimas.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde Jose chegou sem vida e o pai do mesmo foi encaminhado a uma clínica particular a fim de receber um atendimento especializado. Já a mãe do rapaz que recebeu um disparo no pé, se encontra fora de perigo e recebeu alta após o atendimento médico.

Consta ainda no site, que Agentes da Divisão de Homicídios e da Divisão de Criminalísticas realizaram os trabalhos de praxe acompanhados pelo médico forense Gustavo Galeano e a promotora de justiça Sandra Diaz e posteriormente o corpo do falecido foi entregue aos seus familiares.

As primeiras informações seria que o ataque teria relação a um ajuste de contas, já que um irmão da vítima, um ex-policial, foi executado a um mês na cidade de Paranhos na fronteira com o Paraguai.