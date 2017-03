Esposa vai atrás de marido em festa e é agredida com puxões de cabelo na frente da filha

Ao ir atrás do marido, de 30 anos, em uma festa na cidade de Rio Brilhante distante 158 quilômetros de Campo Grande, uma mulher, de 38 anos, acabou sendo agredida com tapas e puxões de cabelo na frente da filha, de 4 anos.

A vítima disse que constantemente é agredida e ameaçada pelo marido, com quem está casada há 10 anos. Nesta segunda-feira (13), por volta das 21 horas ao ir atrás do companheiro em uma festa foi agredida por ele.

Ao chegar ao local encontrou o homem na frente que a derrubou no chão e começou a desferir tapas e puxões de cabelo. A filha, de 4 anos, do casal presenciou as agressões. O autor ainda tentou enforcá-la.

Testemunhas que estavam na festa não ajudaram a mulher, que ficou com várias escoriações. Na delegacia, a vítima pediu medidas protetivas contra o marido e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica.