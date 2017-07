Envolvendo duas motos, mais um acidente de trânsito é registrado em Nova Andradina

Acidente aconteceu na estrada vicinal que dá acesso ao Centro de Zoonoses - Foto: Márcio Rogério/Nova News

Mais um acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira (27) em Nova Andradina. Duas motocicletas se envolveram na colisão que aconteceu por volta das 15h40 na estrada vicinal que dá acesso ao Centro de Zoonoses, nas proximidades do Parque de Exposições Henrique Martins.

Acompanhando o socorro às vítimas no local, a reportagem do Nova News teve acesso à informação que apenas a condutora de uma motos se feriu no acidente. Sem ter a idade divulgada, a motociclista sofreu um ferimento na perna esquerda e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’.

Pelo apurado, as duas motos seguiam pela estrada em sentido oposto. Em dado momento, a moto que tracionava uma carretinha, ocupada por dois jovens, derrapou no areião existente na via. A Polícia Militar também esteve no local atendendo a ocorrência.