Empresário mata mulher com golpes de tesoura dentro de pet shop

FOTO: DIVULGAÇÃO

O empresário Júlio César matou a mulher, Adriana Nunes Batista, 39 anos, com golpes de tesoura no banheiro do pet shop que eram proprietários.

Após o crime, Júlio se matou. Segundo a polícia, Adriana e Júlio teriam discutido sobre uma possível separação e a briga motivou o assassinato.

O crime aconteceu na última terça-feira (3), em Goiânia. O corpo de Adriana foi localizado no banheiro do pet shop na quarta-feira (4) e o homem foi encontrado morto na casa de um amigo com uma corda no pescoço.

Júlio foi à casa do colega no bairro de Gentil Meirelles e disse que havia feito uma grande besteira.

Além de ter ligado para o amigo, Júlio também teria entrado em contato com um irmão com quem não falava há anos.

Júlio disse ao familiar que tinha feito algo ruim e que era para ele ir à empresa ver o que tinha acontecido.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou a porta do pet shop encostada. Um vizinho do negócio, que preferiu não se identificar, disse que Júlio fechou a loja antes do horário de costume no dia do crime.

Segundo ele, o proprietário disse para um cliente que não poderia mais trabalhar naquela tarde, porque havia sido mordido por um cachorro. O vizinho também viu marcas de sangue nos braços do rapaz.

Os vizinhos também contaram que outros dois fatos fizeram com que desconfiassem que algo havia acontecido: o carro de Adriana passou a noite em frente à propriedade na terça e que ninguém abriu a loja na quarta-feira.

Conhecidos do casal dizem que eles estavam passando por uma crise financeira e no casamento.

( Foto: Reprodução/ Record Tv )