DOF em uma única abordagem cumpre 3 mandados de prisão na região de DEODÁPOLIS

Na manhã dessa terça-feira(14), durante patrulhamento pela MS 279, entre Lagoa Bonita e Deodápolis, uma das equipes operacionais do DOF, efetivou a prisão de três foragidos da justiça paulista.

O fato ocorreu durante a abordagem de um veículo Ford Fiesta de cor preta, com placas de Tatuí/SP, como os integrantes do veículo demonstraram nervosismo desmotiva e diziam que estavam vindo a Dourados para trabalhar na colheita de soja, mas não sabiam em que empresa ou com quem iria faze-lo, os policiais fizeram a vistoria no veículo e posteriormente realizaram a checagem aos seus antecedentes.

Para surpresa da equipe policial, 3 dos quatro integrantes do veículo estavam com mandados de prisão a serem cumpridos. As pessoas de Marcos Roberto Miranda(30), José Antônio de Lucena(37) e Carlos Eduardo Vieira Quevedo(35), ambos moradores na cidade de Tatuí/SP constaram como foragidos da justiça da comarca de Tatuí/SP, pelo crime de roubo. A curiosidade dessa ocorrência é que um dos foragidos possuía contra si 3 mandados de prisão, sendo os 3 pela prática do crime de roubo.

O caso foi encaminhado para a DEFRON de Dourados/MS.