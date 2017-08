Corpos de desaparecidos são encontrados após um ano

Polícia desenterra corpos de terreno em fazenda Foto: FOTO POPULAR

Dois corpos, que seriam de indígenas desaparecidos há mais de um ano, foram encontrados enterrados na fazenda Dois Irmãos, localizada no município de Iguatemi, na manhã de ontem. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Naviraí - Claudineis Galinari, os índios Fabio Vera, 37 anos, e Gabriel Martinez, de aproximadamente 35 anos, estavam desaparecidos desde o dia 28 de julho do ano passado, depois de saírem para uma pescaria.

Ao investigar o caso, a polícia descobriu, por meio de uma testemunha, que os corpos poderiam estar enterrados na fazenda. Os policiais foram até o local, cavaram e encontraram os corpos. A família reconheceu os cadáveres como sendo os indígenas desaparecidos, mas apenas laudos irão comprovar a identificação.

A suspeita da polícia é de que os indígenas tenham sido mortos por Arildo Cardoso Silva, ex funcionário da fazenda, que fica no caminho para aldeia Porto Lindo – localizada em Japorã, município vizinho a Iguatemi - onde os dois moravam. "Estamos apurando a motivação do crime, ainda é precipitado dizer qualquer coisa. Vamos ouvir testemunhas e investigar", disse o delegado.