Candidatos desconfiam de concurso em MS com respostas em ordem alfabética

O concurso do CRECI-MS (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) levanta dúvidas entre os candidatos. Isso porque, no gabarito das 4 provas, as 12 primeiras perguntas aparecem com as respostas em ordem alfabética: uma série de "a,b, c e d". As provas são para as vagas de Agente Fiscal, Contador e Serviços Operacionais.

Um dos candidatos estranhou o gabarito e acionou o jornal Midiamax. Consultado, o Conselho respondeu que contratou uma empresa para elaborar "todas as etapas do processo seletivo, inclusive, a elaboração das provas". Por meio da assessoria de comunicação, o Conselho afirma não ter acesso a qualquer etapa do processo.

"Informamos que, após realização de devido processo licitatório, foi feita a contratação da empresa Sarmento Concursos para conduzir todas as etapas do processo seletivo, inclusive, a elaboração das provas. Assim sendo, não há acesso algum de servidores do CRECI-MS em quaisquer das etapas previstas no referido processo seletivo", diz o Conselho.

Sobre a suposta irregularidade, a entidade apenas declarou que "ainda apura se há reclamações que coloquem em dúvida a credibilidade do concurso", e afirmou que os candidatos podem apresentar recurso.

"Informamos ainda que está em apuração junto à empresa realizadora do processo seletivo a ocorrência de quaisquer reclamações que coloquem em dúvida a credibilidade deste. A apresentação de recurso é um procedimento previsto no Edital e deve ser utilizado por aqueles candidatos que se sentiram lesados de alguma forma", afirmou.