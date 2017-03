Caminhão circulava em rodovia com excesso de 29 toneladas de carga

Durante operação de fiscalização com balança rodoviária móvel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) um caminhão foi apreendido com mais de 29 toneladas de excesso durante transporte de toras de eucalipto ontem (23) na BR-163 em Coxim. As informações são do site Edição MS.

Durante operação, foi realizada uma espécie de pesagem do conjunto chamado “Romeu e Julieta” (caminhão com o reboque) que transportava a carga. De acordo com o site, os policiais abordaram o veículo e verificaram que que o Peso Bruto Total (PBT) era de 74.470 quilos e por lei o máximo da carga deveria pesar 45.150 quilos, caracterizando um peso excessivo de 29.320 quilos sendo transportados irregularmente.

O caminhão transportava toras de eucaliptos tratados que saíram de Água Clara e tinha como destino a cidade de Rondonópolis- MT.

De acordo com a PRF o transporte de veículos com cargas acima do ideal pode deteriorar o pavimento, além de ocasionar acidentes devido o veículo com grande peso comprometer o sistema de frenagem e desgaste da suspensão.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio da polícia onde permanecerá até a retirada do excesso de peso. O proprietário do caminhão foi autuado em mais de R$ 14 mil por transitar com excesso de carga e capacidade máxima de tração.