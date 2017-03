Bêbado 'vê' homem cortando barriga de grávida e mobiliza Bombeiros, Samu e PM

Depois de ingerir bebida alcóolica, um homem, de 37 anos, acionou o Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Polícia Militar e informou ter visto um homem cortando a barriga de uma grávida. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (20), na Rua Jambo, na Vila Bela, em Coxim, a 258 quilômetros de Campo Grande.

Para mobilizar tanta gente, o homem falou que a grávida estava amarrada em uma casa, com algumas crianças em volta. No local, segundo ele, havia um homem com uma faca em punho que tentava cortar a barriga da mulher para tirar o bebê.

Ainda segundo a história fantasiosa, o suposto autor também ateou fogo na mulher e fugiu do local. De acordo com o site Edição de Notícias, o nível de alucinação do homem era tão grande que ele confirmava toda história em conversa com a imprensa, dando detalhes sobre cor de roupas e quantidade de crianças.

Diante dessa situação, os bombeiros orientaram cuidados, porém ele não quis ser encaminhado ao hospital. Por conta disso, teve de assinar um termo de responsabilidade. Ele também relatou que estava na fazenda e chegou em Coxim de manhã, onde bebeu um litro de cachaça com a esposa.