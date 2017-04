Azambuja quer vagas especiais para mulheres que sofrem com agressões

Animado com o ranking em que Mato Grosso do Sul se encontra, sendo o segundo Estado da Federação com melhor índice de emprego, o governador Reinaldo Azambuja (PMDB) declarou, durante agenda de hoje, que vai incentivar empresas na contratação de mulheres que sofrem com violência doméstica.

Municípios do Estado registram maiores índices de violência doméstica. A maioria das agressões acontecem no interior de Mato Grosso do Sul, totalizando 65% de toda a violência registrada em MS.

A mulher está ocupando expressivo espaço no mercado de trabalho e para fomentar esse nicho, o governador pretende investir em políticas específicas. “Queremos que parte das vagas, disponíveis em empresas, sejam destinadas, especialmente, para mulheres que sofrem ou sofreram violência”, finalizou.