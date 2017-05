Agentes penitenciários param e visitas serão canceladas no fim de semana

Nos dias 19 e 20 de maio, os agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul irão paralisar as atividades por 48 horas. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada nesta segunda-feira (15).

A paralisação é nacional e acontece no fim de semana, quando serão canceladas as visitas aos detentos, banhos de sol, atendimentos de advogados. O presidente do Sinsap (Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária) André Luiz Santiago afirmou que a paralisação é contra a reforma previdenciária, mas também por não reconhecerem a atividade do agente com grau de periculosidade.

“Nossa profissão não é reconhecida constitucionalmente. Não temos direitos garantidos”, afirmou Santiago. No Estado são aproximadamente 16 mil detentos, sendo 2.400 no Presídio de Segurança Máxima da Capital, e de acordo com Santiago apenas dez agentes penitenciários de plantão no estabelecimento penal.