Adolescente é apreendida com 10 tabletes de maconha pela PRF em Nova Alvorada do Sul

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com 10 tabletes de maconha em ônibus na noite desse sábado (15) no km 367 da rodovia BR-163 em Nova Alvorada do Sul. A jovem identificada como J.K.S de 16 anos, foi apreendida após uma equipe da PRF (Policia Rodoviária Federal) realizarem abordagem a um ônibus da empresa Eucattur, itinerário Cascavel/PR a Sinop/MT.

Durante abordagem os policiais visualizaram uma passageira com sinais visíveis de nervosismo e em revista debaixo das poltronas foi encontrado 10 tabletes de maconha junto a uma mala com o número de identificação da bagagem da passageira. A jovem J.K disse aos policiais que teria comprado a droga na cidade de Dourados por R$ 1.000,00 (um mil real) e levaria a mesma para comercializar na cidade de Sinop- MT onde reside. Os dez tabletes de maconha totalizaram 9,6kg (nove quilos e seiscentos gramas).

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do sul.