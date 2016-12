WhatsApp permite apagar mensagens antes que a outra pessoa veja

O WhatsApp está prestes a resolver um problema desagradável pelo qual todos nós já passamos: as mensagens enviadas por engano. Foi encontrada na nova versão beta do aplicativo uma função que permite apagar as publicações antes de elas terem sido vistas pela pessoa do outro lado.

A novidade foi identificada na versão 2.17.1.869 do aplicativo para o iOS, disponível apenas para os usuários em beta. Ela permite revogar as mensagens, fazendo com que elas desapareçam não só para você, mas também para o seu contato.

Como ainda está em fase de testes, é possível que o recurso mude antes de ser liberado para o grande público. No entanto, como ele funciona hoje, é possível apagar até mesmo as mensagens que já foram vistas, embora a ferramenta seja bem mais útil antes de o usuário do outro lado ver o que foi enviado.

Na forma como o recurso está funcionando (pode ser que mude), a mensagem desaparece, mas o balãozinho não. No lugar, surge um aviso alertando que “o usuário revogou a mensagem”.

Segundo o WABetaInfo, que destrinchou a nova versão do aplicativo, a novidade vale tanto para as conversas individuais quanto para os bate-papos em grupo. Além disso, no caso do envio de fotos e vídeos, as mídias também são apagadas do celular do recipiente, o que é bastante interessante.

Por fim, há outra novidade bacana a caminho, que é a possibilidade de editar o conteúdo que já foi enviado, mas por enquanto o recurso está em desenvolvimento e desativado como padrão. O site nota que isso só funciona com mensagens mais recentes, então não será possível mudar uma publicação enviada há dois anos, por exemplo.

Ou seja: com as novidades do WhatsApp, se digitou algo que não deveria, você tem duas opções: apagar a mensagem ou modificá-la para algo que seja mais compatível com o que você gostaria de dizer.

Por enquanto, não há previsão de liberação para o resto do público, nem novidades para usuários do Windows e do Android.