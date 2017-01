VÍDEO: Sucuri de quase 3 metros encanta turistas no Balneário Municipal de BONITO

Uma sucuri de quase 3 metros de comprimento decidiu presentear os turistas que passeavam pelo Balneário Municipal de Bonito na tarde desta segunda-feira (2).

A cobra, que já é símbolo da cidade e tem inclusive um rio com seu nome, famoso por ser um dos passeios de flutuação com água cristalinas, fez uma aparição rápida, mas suficiente para encantar quem estava por perto.

O animal estava em uma das curvas do Rio Formoso, no mesmo local onde outra sucuri foi filmada no ano passado. Nas imagens, ela aparece saindo da mata as margens do rio e se escondendo em um buraco entre as pedras do degrau de acesso.

Quem pode prestigiar o momento disse que aparição causou certo alvoroço. “Todo mundo que estava por perto saiu do rio, mas não com medo, mais para deixar ela a vontade e fotografar o momento. O pessoal quer descia o rio só gritou perguntando se era Sucuri, mas nem sequer pararam”, contou a estudante Giovana Santos.

As apreciações da cobra são frequentemente fotografadas e filmadas por curiosos que tem a oportunidade de presenciar o momento. Em agosto de 2015 uma sucuri gigante escolheu o passeio de bote, também no Rio Formoso para ‘se exibir’.

O biólogo Daniel de Granville, que mora em Bonito há mais de dez anos, destaca que não é necessário ter medo do animal, pois ela é pouco agressiva e só atacaria um humano em caso de extrema exposição. “A sucuri só atacaria para se defender, por isso é importante respeitar o espaço dela, ou seja, não querer passar a mão ou mexer nela com algum objeto. Agora tirar foto, observá-la, não tem o menor problema e até ajuda a desmistificar a crença de que é um animal perigoso”, explica.

Ainda segundo o biólogo, pelo tamanho e espessura, a cobra fotografada provavelmente deve ser um macho. “A fêmea é maior, geralmente de 5 a 6 metros. Já o macho não passa de 3,5 metros e é mais fino. Eles também são os mais agressivos, mas isso em período de reprodução, que aqui é no nosso inverno. Agora eles estão na transição, onde a fêmea está se preparando para parir, por isso representam menos risco”, detalha.

Daniel ainda concluiu que pelo seu conhecimento da espécie, não seria necessário interditar o Balneário ou fazer a remoção do animal. “Se tiver alguém capacitado lá, que possa orientar os turistas sobre o animal, não precisa nem fechar o Balneário, porque ela não representa risco eminente”, diz.

A reportagem tentou contato com o Balneário para saber se o local está liberado para o público nesta terça-feira (3), mas ainda não obteve retorno.