Vicentinense morre em acidente na BR-463 entre Dourados e Ponta Porã

A polícia identificou como Tatiane Rodrigues de Alencar, ela é moradora no distrito de São José, município de Vicentina, a vítima fatal do acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira (20) próximo ao km 44 da BR-463. Ela estava numa caminhonete GM Silverado com placas de Vicentina.

Outras duas pessoas, o condutor Rodrigo Pimentel Martins e mulher ainda não identificada, acabaram feridos e levados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o apurado no local pelo Dourados News, a caminhonete seguia pela rodovia sentido a Dourados quando foi atingida na traseira pelo Ford Fiesta guiado por S. M. L. R.

Com o impacto, Rodrigo perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou.

Tatiane foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) controla o trânsito na região a espera da perícia. A condutora do Fiesta não teve ferimentos graves e recebeu atendimento após o acidente.