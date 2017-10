VICENTINA: Festa das crianças é marcada com torneio de vôlei, 7 mil picolés, brinquedos e diversão

FOTOS: FÁBIO MENEZES - REGIAONLINE -

Teve início no sábado 14/10/2017 o primeiro torneio de vôlei de areia,com término no domingo 15/10/2017. sob o comando do secretário marquinhos e apoio da Prefeitura Municipal de Vicentina. No masculino, a classificação foi a seguinte:

1)Ricardo/Tikin-Dourados/Dourados

2)Gabriel/Welligthon-Vicentina/Dourados

3)André/Leo-Dourados/Dourados

4)Natan/Rodrigo-Glória de Dourados/Nova Andradina

No feminino a classificação foi a seguinte:1)Elizabete/Karol-Vicentina/Fátima do Sul

2)Deise/Vanessa-Dourados/Dourados

3)Viviane/Elizia-Nova Andradina/Nova Andradina

4)Aurea/Cris-Dourados/Dourados

A premiação masculino-feminino foi a seguinte:1)R$400,00+medalhas

2)R$200,00+medalhas

3)R$100,00+medalhas

4)medalhas

O Prefeito Marquinhos do Dedé agradeceu à todas as equipes participantes do torneio, elogiou as campeãs e disse que, no seu mandato, o esporte também é prioridade.

Também neste domingo foi realizada uma festa em comemoração á Semana da Criança, com vários brinquedos, tudo grátis, além de algodão doce, pipoca e aproximadamente 7000 picolés, mais uma iniciativa da prefeitura municipal de vicentina, na pessoa de Marquinhos do Dedé.

FOTOS ABAIXO