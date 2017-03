Vereadores confirmam emendas do deputado Mandetta que totalizam mais de R$ 612 mil para DEODÁPOLIS

Vereador Antônio Tertuliano, Vereador Juninho Lima, Deputado Federal Henrique Mandetta e Secretário de Educação, Adriano Pimentel

O Deputado Federal Henrique Mandetta confirmou recentemente a viabilização de mais de R$ 612 mil reais em emendas parlamentares para o município de Deodápolis. A confirmação ocorreu durante reunião com os Vereadores Juninho Lima e Antônio Tertuliano e o Secretário de Educação de Deodápolis, Adriano Pimentel.

Segundo Juninho, o Deputado destacou que serão duas emendas. Uma no valor de 500 mil para aplicação em projetos de infraestrutura que poderá abranger pavimentação asfáltica ou a construção de casas populares.

A segunda emenda é no valor de 112,500 mil reais para a compra de equipamentos para o posto de saúde do distrito de Lagoa Bonita. Esta ultima foi um pedido direto do Vereador Juninho Lima ao Deputado. “Lá no posto de saúde de nosso distrito, os equipamentos que são utilizados pela equipe são antigos e defasados e já não atendem as necessidades da nossa comunidade. Precisamos melhorar o atendimento a nossa população e esta emenda será de grande apoio aos serviços dedicados a saúde da nossa gente. Essa emenda já foi cadastrada e então em breve a mesma poderá ser aplicada!” destacou o Vereador Juninho Lima.