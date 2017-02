Vereadores com deputado e secretários já discutem apoio para Paixão de Cristo e Expoglória

Em visita a Secretaria de Estado e Cultura e Turismo, nesta Terça feira 21 de Fevereiro 2017, a equipe da Gerência de Educação nas pessoas da Prof. Cleusiléia Matos Martinez e Robson Almeida Ornelas, juntamente com os vereadores Carmo Felismirno da Silva PV (SACOLÃO) e Aribaldo Bispo dos Santos (PROS), juntamente com o Deputado Estadual Renato Câmara, solicitaram junto ao Secretário de Estado e Cultura Athayde Nery de Freitas Junior, apoio para a realização do Maior Teatro a Céu Aberto do Mato Grosso do Sul - PAIXÃO DE CRISTO e para Expoglória 2017. Na ocasião foi firmada que a paixão de Cristo é uma apresentação que enche de orgulho e renova ainda mais a Fé dos Gloriadouradenses bem como das pessoas de outras cidades e estados que vem prestigiar.

O Prefeito Aristeu Nantes (PEN) comentou sobre a importância do evento e esclareceu, “apesar das dificuldades financeiras que atravessamos nesse início de mandato, dificuldades estas que assolam os municípios brasileiros, mesmo assim decidimos manter essa tradição e vamos procurar fazê-la da melhor forma possível e, temos absoluta certeza que mais uma vez será marcada pelo mesmo sucesso dos anos anteriores”.

O prefeito disse acreditar plenamente na direção e também no grande grupo que participa ativamente dos ensaios e será contemplado com o sucesso das apresentações bem como com a presença marcante do público. A 13ª encenação da Paixão de Cristo acontecerá dias 13 e 14 de abril, na Arena “Auta Nazário Nobre”, no Parque de Exposições “Manoel Alves de Azevedo” – Defap, com início às 20h. A peça teatral Paixão de Cristo é uma promoção da Prefeitura Municipal através da Gerência de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, contando com a realização da Comunidade de Glória de Dourados, e com investimentos da Fundação de Cultura de MS e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade o Deputado Renato Câmara também presente na reunião garantiu apoio incondicional não só para a Paixão de Cristo, mas também para a Expoglória. O Secretario de Estado e Cultura Athayde Nery também destacou o seu apoio para esses dois eventos tanto a Paixão de Cristo como a Exploglória, “esses são eventos que nos trazem muita satisfação e engrandecem o nosso Estado, por isso vamos procurar fazer o melhor para que tudo corra bem”, finalizou Athayde. Lembrando que a 29ª EXPOGLÓRIA acontecerá nos dias 28, 29,30/04 e 01,02/05 e que estes eventos são fortes geradores de renda para o município, pois movimentam a atividade cultural e turística atraindo visitantes de todo o estado e até mesmo de outros estados, salientando que eles de destacam por se tratar de eventos já tradicionais e que já fazem parte do calendário turístico de Eventos de MS.

( Foto: JB Santos )