Veículos com placas de Dourados se envolvem em acidente entre Batayporã e Anaurilândia

No local dos fatos, o Nova News apurou que o acidente envolveu um veículo Toyota Corolla, ocupado por quatro pessoas, que saíram de Dourados com destino ao Estado de Santa Catarina, e um Honda City, com três ocupantes, que faziam o trajeto de Dourados a Presidente Prudente (SP).

Os dois automóveis seguiam pela MS-276, quando, ao se aproximarem do Rio Samambaia, provavelmente durante uma ultrapassagem, ambos acabaram se tocando. O Toyota Corolla ficou fora de controle e capotou, parando na vegetação ao lado da pista. Já o Honda City teve apenas pequenos danos na lataria e um pneu furado.