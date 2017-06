Salão da Joice comemora 05 anos neste sábado e prepara dia cheio de sorteios em Fátima do Sul

O Salão da Joice fica na Rua Campo Grande – 620 - FÁTIMA DO SUL

O Salão da Joice Cabelereira de Fátima do Sul, comemora 05 anos de sucesso neste sábado (10), e informa que terá uma grande programação para comemorar junto com os clientes e amigos essa data de aniversário do Salão.

Durante o dia, estará sendo feito vários sorteios para as clientes, e destaca o Mega Haer, luzes, alisamento, corte e escovas, onde conta com a colaboração de sua mãe Olívia no Mega Haer e de sua irmã Vânia, na manicure e pedicure com designer de sobrancelhas.

O Salão da Joice fica na Rua Campo Grande – 620 – (na Rua do Batalhão da Polícia Militar) – Fone para contato: 67-9-9662-8646 – Com a Joice Cherigatti.

Toda equipe espera por você.