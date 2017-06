Saiu a programação; confira aqui os shows que vai rolar no 18º Festival de Inverno em Bonito (MS)

FOTO: DIVULGAÇÃO

Confira abaixo a programação completa da 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito, que acontece entre os dias 27 e 30 de Julho em Bonito - Mato Grosso do Sul!

27/07 (QUINTA)

17h30/22h

ESTANDE DA CIDADANIA

ESPAÇO ARTES VISUAIS

ESTANDE DA EDUCAÇÃO (SED)

PAVILHÃO DAS ARTES – ARTESANATO E LITERATURA

TENDA DOS SABERES INDÍGENAS

ESPAÇO ECONOMIA CRIATIVA

ESPAÇO CULTURA DA INFÂNCIA

MEMÓRIA FONOGRÁFICA DE MS

Praça da Liberdade

17h30/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS

Um Panorama da História das Artes Visuais em Mato Grosso do Sul (Acervo MARCO)

Praça da Liberdade

Mostra Coletiva dos Artistas de Bonito

Espaço das Artes Visuais de Bonito

17h30/22h

EXPOSIÇÃO ARTESANATO

Alagoas, Mato Grosso do Sul, Bonito e Espaço Mãos Que Criam

Praça da Liberdade

17h30

Cortejo Celebrativo

COSMIC DANCE (SP)

Centro de Bonito

18h

OBSERVAÇÃO DO CÉU NOTURNO COM TELESCÓPIOS – CLUBE DE ASTRONOMIA CARL SAGAN / CASA DE CIÊNCIA E CULTURA (UFMS)

Praça da Liberdade

18h

Culinária

MOSTRA GASTRONÔMICA DO FIB 2017 – LANÇAMENTO

Praça da Liberdade

18h05

Show

EDUARDO MARTINELLI (MS)

Praça da Liberdade

19h

ABERTURA OFICIAL

Homenageados FIB 2017

MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA (in memoriam)

BETH E BETINHA

Praça da Liberdade

20h

Show

DINO ROCHA (MS)

Praça da Liberdade

21h

Show

JADS E JADSON (MS)

Praça da Liberdade

28/07 (SEXTA)

8h/12h

Conferência

ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Sebrae

9h/19h

Artes Visuais

INTERVENÇÃO CONFRARIA SOCIOARTISTA

Centro de Bonito

9h

Escultura ao Vivo

OBRA EM HOMENAGEM A RETIRADA DA LAGUNA

ADILSON SCHIEFFER

9h/22h

ESTANDE DA CIDADANIA

ESPAÇO ARTES VISUAIS

ESTANDE DA EDUCAÇÃO (SED)

PAVILHÃO DAS ARTES – ARTESANATO E LITERATURA

TENDA DOS SABERES INDÍGENAS

ESPAÇO ECONOMIA CRIATIVA

ESPAÇO CULTURA DA INFÂNCIA

MEMÓRIA FONOGRÁFICA DE MS

Praça da Liberdade

9h/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS

Um Panorama da História das Artes Visuais em Mato Grosso do Sul (Acervo Marco)

Praça da Liberdade

Mostra Coletiva dos Artistas de Bonito

Espaço das Artes Visuais de Bonito

9h/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

Alagoas, Mato Grosso do Sul, Bonito e Espaço Mãos Que Criam

Praça da Liberdade

9h

ASSENTAMENTO GUAICURU

Teatro

CIA CORPO CÊNICO (MS)

Distrito de Bonito

10h

CineTruck

MOSTRA NACIONAL

Circuito do Festival

10h/12h

Seminário

CULTURA E CIDADANIA

Abertura

Galpão Chama de Bonito

13h

CineTruck

MOSTRA INFANTIL

Circuito do Festival

13h

Ação social

MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA

Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes

14h30/17h

Conferência

MULHERES QUE FAZEM BONITO

Sebrae

15h

CineTruck

MOSTRA TEEN

Circuito do Festival

15h30/17h30

Mesa Redonda

CULTURA E CIDADANIA

LGBT

Galpão Chama de Bonito

16h30

Música

RODA DE CHORINHO

Centro de Bonito

16h30

CineTruck

MOSTRA MS 40 ANOS

Circuito do Festival

17h

Circo

CIRCO DO MATO (MS)

Praça da Liberdade

18h

OBSERVAÇÃO DO CÉU NOTURNO COM TELESCÓPIOS – CLUBE DE ASTRONOMIA CARL SAGAN / CASA DE CIÊNCIA E CULTURA (UFMS)

Praça da Liberdade

18h

Circo

CIA IRMÃOS SABATINO (SP)

Praça da Liberdade

18h30

CineTruck

MOSTRA MS 40 ANOS

Circuito do Festival

19h

Dança

FUNK-SE (MS)

Praça da Liberdade

20h

Show

MARINA PERALTA (MS)

Praça da Liberdade

21h

Show

TOULOUSE 84 (MS)

Hypno Djs – Technofighters / Deep House & Techno

Praça da Liberdade

21h20

Show

KAROL CONKÁ (PR)

0h

CineTruck

MOSTRA CULT

Circuito do Festival

29/07 (SÁBADO)

9h

ÁGUAS DE MIRANDA

Dança

GRUPO BAILAH (MS)

Distrito de Bonito

9h/19h

Artes Visuais

INTERVENÇÃO CONFRARIA SOCIOARTISTA

9h

Escultura ao Vivo

OBRA EM HOMENAGEM A RETIRADA DA LAGUNA

ADILSON SCHIEFFER

9h/22h

ESTANDE DA CIDADANIA

ESPAÇO ARTES VISUAIS

ESTANDE DA EDUCAÇÃO (SED)

PAVILHÃO DAS ARTES – ARTESANATO E LITERATURA

TENDA DOS SABERES INDÍGENAS

ESPAÇO ECONOMIA CRIATIVA

ESPAÇO CULTURA DA INFÂNCIA

MEMÓRIA FONOGRÁFICA DE MS

Praça da Liberdade

9h/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS

Um Panorama da História das Artes Visuais em Mato Grosso do Sul (Acervo Marco)

Praça da Liberdade

Mostra Coletiva dos Artistas de Bonito

Espaço das Artes Visuais de Bonito

9h/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

Alagoas, Mato Grosso do Sul, Bonito e Espaço Mãos Que Criam

Praça da Liberdade

9h30/12h

Mesa Redonda

CULTURA E CIDADANIA

A construção da malha cultural de Mato Grosso do Sul

Galpão Chama de Bonito

10h

BAIRRO MARAMBAIA

CineTruck

MOSTRA INFANTIL

13h

Cultura Urbana

CAMPEONATO DE SKATE

14h

CineTruck

MOSTRA NACIONAL

Circuito do Festival

14h

Palestra

PAISAGEM NATURAL E PATRIMÔNIO CULTURAL

Cláudia La Picirelli e Icléia Vargas

Câmara Municipal de Bonito

14h

Educação

III ENCONTRO REGIONAL DE ARTE EDUCADORES

Assinatura do termo do projeto Aprendendo com Arte

Espaço Cultura da Infância – Praça da Liberdade

14h30/17h30

Mesa Redonda

CULTURA E CIDADANIA

Cultura indígena em Mato Grosso do Sul

Galpão Chama de Bonito

16h

CineTruck

MOSTRA TEEN

Circuito do Festival

16h30

Música

RODA DE CHORINHO

17h30

CineTruck

MOSTRA MS 40 ANOS

Circuito do Festival

17h

Dança

CIA DANÇURBANA (MS)

Praça da Liberdade

18h

OBSERVAÇÃO DO CÉU NOTURNO COM TELESCÓPIOS – CLUBE DE ASTRONOMIA CARL SAGAN / CASA DE CIÊNCIA E CULTURA (UFMS)

Praça da Liberdade

18h/22h

Passeio

V NIGHT BIKE – CAPELA DO SINHOZINHO

Trilha Cultural

Informação: 67-99656-1372

18h

Circo

CIA THEASTAI (MS)

Praça da Liberdade

19h

Economia Criativa

DESFILE DE MODA CRIATIVA

Praça da Liberdade

19h15

Teatro

PIA FRAUS (SP)

Praça da Liberdade

19h30

CineTruck

MOSTRA INFANTIL

Circuito do Festival

20h

Show

TETE ESPÍNDOLA E ALZIRA E (MS)

Participação especial: Beth e Betinha (MS)

Praça da Liberdade

21h

Show

NEY MATOGROSSO (MS)

Praça da Liberdade

0h

CineTruck

MOSTRA CULT

Circuito do Festival

30/07 (DOMINGO)

8h/10h

CORRIDA DE INVERNO ROTA DAS ESTAÇÕES

Praça da Liberdade

9h/19h

Artes Visuais

INTERVENÇÃO CONFRARIA SOCIOARTISTA

9h

Escultura ao Vivo

OBRA EM HOMENAGEM A RETIRADA DA LAGUNA

ADILSON SCHIEFFER

9h/22h

ESTANDE DA CIDADANIA

ESPAÇO ARTES VISUAIS

ESTANDE DA EDUCAÇÃO (SED)

PAVILHÃO DAS ARTES – ARTESANATO E LITERATURA

TENDA DOS SABERES INDÍGENAS

ESPAÇO ECONOMIA CRIATIVA

ESPAÇO CULTURA DA INFÂNCIA

MEMÓRIA FONOGRÁFICA DE MS

Praça da Liberdade

9h/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS

Um Panorama da História das Artes Visuais em Mato Grosso do Sul (Acervo Marco)

Praça da Liberdade

Mostra Coletiva dos Artistas de Bonito

Espaço das Artes Visuais de Bonito

9h/22h

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

Alagoas, Mato Grosso do Sul, Bonito e Espaço Mãos Que Brilham

Praça da Liberdade

10h

BAIRRO MARAMBAIA

Teatro

GRUPO TEATRAL UNICÓRNIO (MS)

Bonito

13h

CineTruck

MOSTRA INFANTIL

Circuito do Festival

15h

CineTruck

MOSTRA TEEN

Circuito do Festival

16h

Circo

CIA APLAUSOS (MS)

Praça da Liberdade

16h30

Música

RODA DE CHORINHO

16h30

CineTruck

MOSTRA MS 40 ANOS

Circuito do Festival

17h

Teatro

TEATRAL GRUPO DE RISCO (MS)

Praça da Liberdade

18h

OBSERVAÇÃO DO CÉU NOTURNO COM TELESCÓPIOS – CLUBE DE ASTRONOMIA CARL SAGAN / CASA DE CIÊNCIA E CULTURA (UFMS)

Praça da Liberdade

18h

Dança

MIMULUS CIA DE DANÇA (MG)

Praça da Liberdade

18h30

CineTruck

MOSTRA MS 40 ANOS

Circuito do Festival

19h

Culinária

MOSTRA GASTRONÔMICA DO FIB 2017 – PREMIAÇÃO

Praça da Liberdade

19h15

Show

TALENTOS DE BONITO

Praça da Liberdade

20h

Show

GABRIEL SATER (MS)

Praça da Liberdade

21h

Show

MARCELO LOUREIRO (MS)

Praça da Liberdade

OFICINAS E CURSOS

ESPAÇO, PAUSA, PRESENÇA: PRÁTICA SOBRE DANÇA E MOVIMENTO

Marcos Mattos (MS)

ESTUDOS PARA UM CORTEJO CELEBRATIVO

Cosmic Dance (SP)

DE CÔMICO – PALHAÇARIA

Anderson Lima (MS)

SKATE – CULTURA E CIDADANIA

Fred de Almeida Campos (MS) e Cleverson Buguinha (MS)

TEATRO DE BONECOS

Wilson Motta (MS)

VIOLA PANTANEIRA

Marcos Assunção (MS)

Informação: [email protected]

ILUSTRAÇÃO EM HQ’s

Bigorna Ilustrada

DESENHO E PINTURA DE AVES DO CERRADO AO PANTANAL COM LÁPIS AQUARELA

Lídia Coimbra (MS)

FOTOGRAFIA – EXPEDIÇÕES DA MEMÓRIA: UM OLHAR PELA PAISAGEM

Alexandre Sogabe (MS) e Douglas Alves (MS)

LITERATURA REGIONAL

Fábio Queiroz (MS) e Melly Sena (MS)

BIRDWATCHING – OBSERVAÇÃO DE AVES

Maristela Benites

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: FILMANDO BONITO

Gabriel Lima (MS) e Marinete Pinheiro (MS)

Informação: [email protected] ou 67.3316-9163

AS VÁRIAS FACES DE LÍDIA BAÍS – CARA A CARA COM A ARTISTA

Equipe do Museu de Arte Contemporânea de MS (MARCO)

Informação: 3326-7449 (MARCO)

CRIAÇÃO DE ECOBAGS

Isabel Muxfeldt (MS)

Informação: [email protected]

CERÂMICA INDÍGENA

Terena – Kadiweu – Kinikinau

Informação: 67-3316-9184 (SPPPI)

AFRO TURBANTES

Ângela Epifânia (MS)

ÁFRICA – O TAMBOR QUE CANTA DENTRO DE NÓS

Vinil Morais (MS) e Luiz Carlos (MS)

BELEZA NEGRA – AMARRAÇÃO EM TECIDO E MAQUIAGEM

Nara Nareth (MS)

CAMINHOS PELO QUILOMBO

Valdecir Amorim (MS)

VIVÊNCIAS E TRADIÇÕES DA CAPOEIRA

Mestre Caiduro (MS)

Informação: [email protected]

CONSTRUÇÃO DE PIPAS ATRAVÉS DA MATEMÁTICA

Wellington Pache

PAPEL RECICLADO

Ângela Cláudia Lopes

DANÇA

Bianca Martins

INICIAÇÃO A FOTOGRAFIA

Lelo Marchi

Informação: 67-3255-1235 (SEMEC/BONITO)

CMU

ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO

Rua 24 de Fevereiro s/n – Centro (Antiga Subestação)

Bonito

SEXTA (28/06) a SÁBADO (27/06)

9h/17h

DOMINGO (30/06)

9h/15h

MÚLTIPLAS ATIVIDADES CULTURAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BONITO

+

ARTE E RISO CIA DE ANIMAÇÃO (Espetáculos de Bonecos)

ANDERSON LIMA (Palhaço)

EMMANUEL MARINHO (Cena Poética)

JUCI IBANEZ (Música)

MÁGICO TABAJARA (Circo)

GRUPO GUAVIRA (Teatro de Bonecos)

MARCOS ASSUNÇÃO (Música)

MUCHILEIROS (Música)

PEPA QUADRINI & JUNIOR DE OLIVEIRA (Palhaços)

PIETRO LARA (Palhaço)

RAMONA RODRIGUES (Varal de Poesia)