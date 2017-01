Reino do Saber inova e aulas terão auxilio de tablets no acompanhamento dos livros em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - O Instituto Educacional Reino do Saber do município de Fátima do Sul informa através da diretora Marlene Azato, que as aulas terão seu início na próxima quarta-feira (01), de fevereiro de 2017.

Este ano, os estudantes do 6º ao 9º ano, receberão um tablet gratuitamente para ter em suas mãos, o maior plantão de estudos através de aplicativos educacionais, voltados para a leitura do livro.

Segundo Marlene Azato, todo o investimento feito é satisfatório e necessário “Será uma novidade que estamos adquirindo voltado para o ensino de nossos alunos, lembrando que hoje tudo é voltado para os tablets e smartphones”, destacou a diretora Marlene.

Reino do Saber, 25 anos de tradição, educação e tecnologia – “Sua dúvida é problema nosso”.

Para mais informações pelo fone: 67-3467-1033.