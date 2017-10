Prefeitura inicia levantamento de déficit habitacional para projetos de moradia em Deodápolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com o intuito de fazer gestão frente a novos projetos de moradia, a Prefeitura Municipal de Deodápolis iniciou nesta semana o cadastramento das famílias que não possuem residência e que queiram participar de programas habitacionais.



O cadastro pode ser feito de segunda a sexta em horário comercial na sede da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania localizada ao lado da Escola Estadual Scila Médici. “O objetivo deste cadastramento é ter em mãos informações que nos deem uma ideia geral da necessidade da nossa cidade em relação a moradia. Quem tiver interesse nos procure no antigo prédio da ADAM de segunda a sexta!” destacou Pedro Marinho, responsável pelo cadastramento.



Com os dados em ‘mãos’ o Poder Publico Municipal fará gestão para a inclusão do município em programas habitacionais.



Requisitos mínimos



O cadastramento, segundo informações do setor, é que as familias devem comprovar renda, não ter outro financiamento de casa no próprio nome e que não possuam pendencias nos órgãos de proteção de crédito.